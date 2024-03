Ici tout commence du 13 mars : Souleymane prend une grande décision ! (résumé + vidéo épisode 881 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 13 mars 2024, résumé et vidéo extrait épisode 881 – Souleymane est sur le départ ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Après avoir été viré de l'institut, il n'a plus envie de se battre et décide de partir…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 13 mars 2024 – résumé de l’épisode 881

Rose est venu prendre des nouvelles de Souleymane chez Antoine. Mais Souleymane est au téléphone avec sa mère… Il annonce à Antoine et Rose qu’il a décidé de partir vivre chez elle à Montpellier. Il n’a plus envie de se battre alors qu’à l’institut tout le monde pense qu’il a agressé Yann. Sa mère va lui prendre un avocat et il va chercher du travail. Antoine et Rose pensent que partir va sonner comme un aveu…

Pendant ce temps là, c’est le jour J pour Deva. Elle fait ses adieux à l’institut et à David en particulier.



Ici tout commence du 13 mars 2024 – vidéo premières minutes

