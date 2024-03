Star Academy : Pierre Garnier interprète « Ceux qu’on était » en live sur Chérie FM (VIDÉO)

Publicité





Pierre Garnier, le vainqueur de la Star Academy 2023, était l’invité ce matin du Réveil Chérie sur Chérie FM, quelques jours avant la sortie du clip de son single « Ceux qu’on était ».





Pierre a répondu aux questions d’Alexandre Devoise et Tiffany Bonvoisin.







« En vrai je pète un peu les plombs, je me dis c’est un énorme ! Quand tu t’attends à rien et que tu vois tout ce qui se passe » a expliqué Pierre au sujet de l’incroyable succès de son single. « J’entame la tournée et je suis très content de la faire »

Le chanteur a également offert aux auditeurs de Chérie FM un live de « Ceux qu’on était » à la guitare. Le titre avoisine actuellement les 30 millions de streams, on peut parler d’énorme carton !



Concernant la sortie du clip, il n’a pas encore la date mais a confirmé que c’est pour bientôt.

VIDÉO Pierre Garnier interprète en live « Ceux qu’on était »

