Ici tout commence spoiler : Pénélope dérape en cuisine !... (vidéo épisode du 15 mars)

Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner pour Pénélope dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors qu’Antoine se méfie désormais de Pénélope qui lui cache quelque chose, en cuisine la jeune femme perd son sang froid face à Claire !











En cuisine, la cheffe Guinot maintient sa réputation d’intransigeance habituelle. Et lorsqu’il s’agit du cas de Pénélope, ses reproches deviennent encore plus sévères… Et au lieu d’encaisser les reproches de la prof de l’institut, Pénélope l’envoie sèchement balader ! Claire est surprise et lui rappelle qu’elle est dans une école. Billie prend sa défense mais pour Claire, il faut apprendre à laisser ses soucis de côté. Pénélope se permet la remarque de trop, la cheffe la vire de son cours !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 883 du 15 mars 2024, Pénélope dérape face à Claire



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

