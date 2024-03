Ici tout commence du 18 mars : Antoine explique à Souleymane que... (résumé + vidéo épisode 884 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 18 mars 2024, résumé et vidéo extrait épisode 884 – Antoine décide de parler à Souleymane ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Avec Pénélope, ils lui expliquent leur théorie sur l’agression de Yann…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 18 mars 2024 – résumé de l’épisode 884

Pénélope et Antoine discutent avec Souleymane en visio. Ils lui expliquent qu’ils sont convaincus que c’est Tom qui a agressé Yann. Et pour cause, Tom a menti et a chargé Pénélope ! Souleymane reste septique… Mais Pénélope et Antoine sont déterminés à prouver que Tom est coupable et innocenter Souleymane au passage. Antoine promet à son fils qu’il va pouvoir revenir à l’institut !

Contrariée par l’absence de Jérémy pour son mariage avec Joachim, Clotilde ajuste sa stratégie. Au Double A, Thibault et Jim adoptent une attitude de revanche, prêts à rendre coup pour coup !



Ici tout commence du 18 mars 2024 – vidéo premières minutes

