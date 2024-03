Ici tout commence spoilers : un couple proche du divorce, les résumés jusqu’au 5 avril 2024

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 5 avril 2024 – Que va-t-il se passer début avril dans la série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes pressé d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 1er au vendredi 5 avril 2024.











Publicité





On peut déjà vous dire que le couple Hortense / Mehdi va traverser une crise profonde. Hortense va être perturbée par le retour d’un ex dans sa vie et se poser pas mal de questions. Hortense et Mehdi vont-ils finir par divorcer ? Suspense…

Entre Zacharie et Laetitia, c’est également compliqué… Et l’heure est à la réconciliation pour Jim et Thibault.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 1er au 5 avril 2024

Lundi 1er avril 2024 (épisode 894) : Pour Hortense, le jour de Pâques prend un sens nouveau… Au Double A, les Leroy enterrent la hache de guerre. A L’institut, la chasse aux œufs tourne au cauchemar pour Carla et Bérénice !

Mardi 2 avril 2024 (épisode 895) : A L’institut, Hortense enchaîne les déceptions… Au Double A, Jim et Jasmine sont pris dans le feu de l’action ! Chez Jasmine, une séance de baby-sitting rapproche une mère et sa fille…

Mercredi 3 avril 2024 (épisode 896) : Auprès de son ex, Hortense commence à avoir des doutes… Le romantisme de Zacharie laisse Laetitia de glace. Pénélope a une idée géniale pour aider Souleymane dans ses examens…

Jeudi 4 avril 2024 (épisode 897) : A L’institut, Hortense fait une terrible découverte… Pendant l’examen de pâtisserie, la détermination de Souleymane est mise à rude épreuve. Zacharie trouve un associé de taille pour récupérer Laetitia.

Vendredi 5 avril 2024 (épisode 898) : Hortense est confrontée à un terrible dilemme. De son côté, Tom se lance dans une grande étude scientifique. Au Double A, Anaïs bluffe une grande cheffe.



Publicité





Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 18 au 22 mars 2024 en cliquant ICI

du 25 au 29 mars 2024 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici