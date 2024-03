Star Academy : Candice vous fait vivre les coulisses de la tournée et c’est un carton !

Publicité





La tournée de la Star Academy est lancée et les académiciens ont enchainé trois concerts à Lyon, Nice et Marseille ce week-end. Et si la production a du annuler les quotidiennes spéciales tournée initialement prévues, vous pouvez quand même découvrir les coulisses de cette tournée avec Pierre, Julien, Héléna, Axel, Lénie, Djébril et Candice.





En effet, Candice publie des vlogs sur sa chaine YouTube et vous propose de les suivre sur cette tournée.







Publicité





Des vlogs qui font un carton et ont été vus plusieurs centaines de milliers de fois !



Publicité





La dernière vidéo a été publiée dimanche et a déjà été vue plus de 80.000 fois. Celle des répétitions de la tournée avoisine les 500.000 vues.

VIDÉO Candice vous emmène dans les coulisses de la tournée