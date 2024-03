Ici tout commence spoiler : Mehdi se venge de Teyssier... (vidéo épisode du 21 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Mehdi va être sur le devant des projecteurs dans les prochains jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, il est interviewé par une journaliste qui prépare un article sur sa pièce montée… Et Mehdi va se lâcher au cours de cette interview et en profiter pour se venger d’Emmanuel !











La journaliste interroge Mehdi, qui parle de la présence d’Hortense a ses côtés dans la brigade… Mais elle veut surtout en savoir plus sur le rôle du mentor de Mehdi, Emmanuel Teyssier. Et comme depuis quelques mois Mehdi ne reçoit plus aucun soutien de Teyssier, il en profite pour se venger et le casser ouvertement… Mehdi explique à la journaliste que désormais, Teyssier est d’avantage un bon directeur qu’un grand pâtissier ! Un tacle qui ne devrait pas passer inaperçu…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 887 du 21 mars 2024, Mehdi se venge de Teyssier



