M6 lance son nouveau talk « La grande semaine » avec Ophélie Meunier

Publicité





M6 va lancer un tout nouveau talk-show, « La grande semaine », le samedi 6 avril 2024 à 17h45. C’est Ophélie Meunier qui animera ce nouveau rendez-vous hebdomadaire !











Publicité





Ophélie Meunier et sa bande vous offrent une séance de rattrapage tonique et joyeuse sur tout ce qu’il s’est passé ces derniers jours ou ce qui vous attend demain.

Ophélie Meunier et ses chroniqueurs reviendront sur l’actualité du moment avec fun et sans compromis. Ils recevront chaque semaine une personnalité, mais aussi des anonymes qui font l’actu. Phénomènes de société, tendances, évènements culturels, polémiques : ils passeront au crible toutes les actualités, même les plus folles.

Parmi les chroniqueurs, vous retrouverez Enora Malagré ou encore Philippe Manoeuvre.



Publicité