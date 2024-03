Inspecteur Barnaby du 10 mars : votre épisode inédit ce soir sur France 3

Publicité





Inspecteur Barnaby du 10 mars 2024 – Ce dimanche soir, France 3 lance la diffusion de la 23ème et nouvelle saison inédite de votre série « Inspecteur Barnaby » ce dimanche soir. Au programme aujourd’hui, l’épisode 1 inédit de la saison 23 suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Présentation de la saison 23

Cette vingt-troisième saison nous ramène au cœur du pittoresque comté anglais fictif de Midsomer. Chaque épisode suit les péripéties de l’inspecteur Barnaby et de son fidèle acolyte, le détective Winter, alors qu’ils s’efforcent de démêler des mystères criminels complexes tout en explorant les particularités de ce comté à la fois enchanteur et dangereux.

Le duo se plonge dans de nouveaux univers étranges et fascinants, explorant des lieux tels que les villages de retraite de la police, les boulangeries artisanales et même les spectacles de drag queens. Sous la surface en apparence paisible de ces villages, se cachent des personnages excentriques et des meurtres mystérieux. Toujours accompagné de l’inspecteur Jamie Winter, du pathologiste incomparable Dr Fleur Perkins, de sa femme Sarah, de sa fille Betty et de son adorable chien Paddy, l’inspecteur Barnaby continue d’apporter son flair exceptionnel à la résolution de ces intrigues captivantes.

Inspecteur Barnaby du 10 mars 2024 : vos épisodes de ce soir

Saison 23, épisode 1 « La fin du monde » (inédit) : Warren Kaine, convaincu de l’imminence de la fin du monde, est alerté par un message annonçant une attaque imminente de missiles nucléaires. Il contacte rapidement sa femme et un autre couple, les invitant à le rejoindre dans son bunker. Cependant, son intention de sauvegarder l’humanité à quatre dans l’après-Apocalypse prend un virage tragique. Coincé malgré lui dans son abri, il perd connaissance et succombe à l’asphyxie, mettant ainsi fin à ses plans.



Avec Neil Dudgeon (Inspecteur Barnaby), Nick Hendrix (Sergent Jamie Winter), Annette Badland (Dr Fleur Perkins), Fiona Dolman (Sarah Barnaby)

Saison 21, épisode 1 « Le point d’équilibre » : Rosa Corrigan, une journaliste et championne de danse, est retrouvée morte. Barnaby est chargé de l’enquête. Il apprend bientôt que la victime avait assisté la veille à un concours organisé par l’Institut de biorobotique médicale, fondé par le magnat du commerce Andrew Wilder. Mais Rosa préparait aussi un article sur la famille Wilder et ses fractures internes. En effet, le patriarche, souffrant d’une maladie neurodégénérative, venait de désigner sa fille Heather pour lui succéder, la préférant à son fils Ray, passionné de danse.

« Inspecteur Barnaby » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.