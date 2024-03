Danse avec les Stars d’internet : qui sont les éliminés du prime 1 ? (résumé et replay DALS 9 mars 2024)

Publicité





Danse avec les Stars d’internet, prime 1 du 9 mars 2024 – C’est ce soir que Michou présentait le premier prime de « Danse avec les Stars d’internet ». Une déclinaison de « Danse avec les Stars » diffusée sur Twitch qui sera ensuite en streaming sur TF1+ !





Et à l’issue de cette soirée, deux couples ont été éliminés.







Après que chaque couple ait dansé et ait reçu les notes du jury, composé de Jean-Marc Généreux, Chris Marques, Fauve Hautot, Mel Charlot et le youtubeur Carlito, deux couples ont eu les meilleures notes et se sont directement qualifiés pour le prime 2 : Gaelle Garcia Diaz et Jordan Mouillerac, et Domingo et Inès Vandamme.

Se sont ensuite affrontés en face à face :

– Natoo et Anthony Colette

– Baghera et Christian Millette

– LeBouseuh et Alizée Bois

– Nico_Tine et Elsa Bois



Les internautes sur Twitch ont choisi de sauver Baghera et Christian Millette. Et le jury a du faire un choix parmi les trois derniers couples. Ils ont choisi de qualifier Natoo et Anthony Colette.

LeBouseuh et Alizée Bois, ainsi que Nico_Tine et Elsa Bois, sont donc éliminés ce soir. Les autres couples seront de retour la semaine prochaine et pour ce second prime, une nouvelle star d’internet va rejoindre l’aventure : le rappeur Kerchak !

Rendez-vous le samedi 16 mars à 21h pour suivre la seconde soirée de « Danse avec les Stars d’internet », toujours sur Twitch et TF1+. Et pour le replay du prime 1, il sera très vite en streaming sur TF1+ !