Zone Interdite du 10 mars : sommaire du numéro ce soir sur M6

Zone Interdite du 10 mars 2024 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un nouveau numéro du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Dérives sectaires, manipulation mentale : de plus en plus de Français sous emprise ».





Zone Interdite du 10 mars « Dérives sectaires, manipulation mentale : de plus en plus de Français sous emprise »

C’est un phénomène en constante expansion, avec une augmentation de plus de 85 % des signalements de dérives sectaires au cours des cinq dernières années. L’avènement du numérique et la crise sanitaire ont créé un environnement propice à l’émergence d’une nouvelle génération de mouvements sectaires.

En plus des organisations préalablement connues, de nombreux groupuscules prolifèrent désormais en recrutant activement sur internet et les réseaux sociaux. Dirigés par des gourous et des charlatans prétendant détenir les clés de notre personnalité, bonheur, voire guérison, tous partagent un point commun : l’instauration de leurs propres lois et l’exploitation financière de leurs disciples. Comment opèrent-ils dans le recrutement ? Quelles stratégies utilisent-ils pour conduire leurs victimes de la recherche de sens à la soumission mentale ?



Zone interdite a mené une enquête approfondie pendant près de deux ans, s’immergeant au cœur de ces mouvements. Pour les victimes cherchant à échapper à cette emprise et reconstruire leur vie, cela nécessite parfois des années de lutte. Des anciennes adeptes de Cyrille Adam, un chaman autoproclamé se faisant appeler Loup Blanc et actuellement en détention provisoire pour des accusations d’abus de faiblesse, d’agressions sexuelles et de viols, ont partagé leur expérience.

Dans certains cas, l’embrigadement commence dès le plus jeune âge, avec jusqu’à 80 000 enfants élevés dans un contexte sectaire en France. Les mauvais traitements infligés à ces enfants au nom des croyances sectaires ont été mis en lumière, notamment dans le cas de la communauté de Tabitha’s Place, un mouvement chrétien apocalyptique établi aux États-Unis dans les années 70 et implanté dans les Pyrénées-Atlantiques, près de Pau. Un ancien adepte a courageusement partagé son calvaire, marqué par des maltraitances physiques et du travail forcé.

D’autres mouvements s’éloignent des religions établies depuis des siècles, rompant avec la société et les valeurs républicaines. Ils établissent leurs propres écoles et manuels scolaires, dispensant une éducation intégriste et sexiste à leurs enfants. Les témoignages d’anciens adeptes décrivent une enfance rythmée par des interdits et isolée du monde moderne, soulignant les difficultés pour s’émanciper et quitter ces communautés où ils sont nés ou ont grandi. Après une rupture abrupte avec des familles restées fidèles au mouvement, ces individus doivent entreprendre le difficile processus de reconstruction, loin de la manipulation mentale subie.

