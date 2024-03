« Lycée Toulouse Lautrec » : vos épisodes ce soir sur TF1 (11 mars 2024)

Publicité





Lycée Toulouse Lautrec, vos épisodes inédits du lundi 4 mars 2024 – C’est ce lundi soir que TF1 lance la saison 2 de la série « Lycée Toulouse Lautrec ». Portée par Chine Thybaud, Stéphane de Groodt et Valérie Karsenti, elle vous plonge au coeur du lycée Toulouse Lautrec, un établissement qui accueille aussi bien des élèves valides qu’en situation de handicap.





A suivre sur TF1 dès 21h10







« Lycée Toulouse Lautrec » : vos deux épisodes du 10 mars 2024

Épisode 3 « Le dilemme » : Après sa chute, Roxana tente de faire comme si de rien n’était mais elle a des séquelles et ses amis, notamment Marie-Antoinette, s’inquiètent. Elisabeth souhaite que sa relation avec Gilles soit la plus discrète possible. Feuillate, qui a découvert les boîtes de Tramadol dans la chambre de Jules, décide de les remettre dans la pharmacie du lycée plutôt que le dénoncer car il risque l’exclusion. Lespic accuse Edwige, l’infirmière, ce qui oblige le proviseur à lui dire la vérité. Jules, en état de manque, demande à Victoire de lui trouver des médicaments.

Épisode 4 « La résilience » : Roxana a été hospitalisée mais les nouvelles sont rassurantes pour la bande, elle est hors de danger. L’adolescente annonce à ses parents qu’elle préfère retourner à l’internat. Jules, qui a fait une overdose, doit maintenant suivre un programme de sevrage en étant accompagné par des professionnels. Victoire s’inquiète car il ne répond pas à ses messages. Feuillate annonce aux élèves que c’est son fils qui a volé les médicaments. C’est l’heure des révisions pour le bac de français qui aura lieu dans trois semaines. Alice envisage toujours d’aller dans une clinique privée en Allemagne de se faire opérer. Théo ne s’entend pas avec Gilles, le nouveau copain d’Elisabeth, qui est de plus en plus présent chez eux.



Lycée Toulouse-Lautrec saison 2, rappel de la présentation

Retour à Toulouse-Lautrec, un lycée pas comme les autres. La série plébiscitée par plus de 4 millions de téléspectateurs l’année dernière revient pour une nouvelle saison ! Après avoir frôlé la fermeture juste avant les vacances, c’est la reprise des cours au lycée Toulouse-Lautrec pour Victoire et sa bande.

Une reprise un peu particulière puisque corps enseignant et élèves sont toujours en deuil suite au décès de Charlie. Mais le cours de la vie doit reprendre…

Une vie rythmée par les soins, les séances kiné, la gestion de la douleur, l’apprentissage de l’autonomie, le choix de subir ou non une opération risquée, les conflits avec les parents, une nouvelle arrivante avec un fauteuil dernier cri mais aussi des histoires de cœur qui naissent ou se cachent et des amitiés profondes qui se tissent. Le tout avec l’humour et l’audace qui caractérisent cette sympathique et attachante bande d’ados.

Personnages et interprètes

Avec : Chine THYBAUD (Victoire), Stéphane DE GROODT (Feuillate), Valérie KARSENTI (Lespic), Ness MERAD (Marie-Antoinette), Adil DEHBI (Réda), Aminthe AUDIARD (Roxana), Théo AUGIER (Jules), Esther ROLLANDE (Alice), Nolann DURIEZ (Hugo), Margaux LENOT (Maelle), Max BAISSETTE DE MALGLAIVE (Corto), Hippolyte ZAREMBA (Jean-Philippe)

Avec la participation de Aure ATIKA (Elisabeth), Joséphine DE MEAUX (Sophie), Bérangère MCNEESE (Mme Janin), Constance DOLLÉ (Emilie), Joséphine DRAÏ (Mme Bayle), Eric CARAVACA (Gilles)

VIDEO Lycée Toulouse Lautrec, la bande-annonce

Découvrez en avant-première des images de ce qui vous attend ce soir avec la bande-annonce.