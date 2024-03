« L’affaire Jacob Barber » : une saison 2 pour la série de TF1 ?

Publicité





C'est ce mercredi soir que TF1 achève la diffusion de la mini-série « L'affaire Jacob Barber », portée par Chris Evans. La chaîne a choisi d'expédier la série avec pas moins de 5 épisodes diffusés à la suite ce soir ! Mais « L'affaire Jacob Barber » aura-t-elle une saison 2 ?





La réponse est… non !







En effet, la série « L’affaire Jacob Barber » a été diffusée sur Apple TV+ en 2020. Il s’agissait dès le départ d’une mini-série en 8 épisodes sans vocation à avoir une suite et malgré son succès, Apple n’a jamais commandé de saison 2.

D’ailleurs, la mini-série « L’affaire Jacob Barber » est basée sur le roman de William Landay datant de 2012, qui n’a jamais eu de suite.



La série se termine sans révéler si Jacob a tué ou non son camarade de classe et c’est donc une fin ouverte qui est diffusée ce soir sur TF1. Et même si Chris Evans avait déjà révélé être partant pour une saison 2, ça ne devrait pas être le cas puisque ça fait déjà quatre ans que la série a été diffusée sur Apple TV+.