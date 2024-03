Les 30 ans du Sidaction : artistes et programme du concert ce soir sur France 2 (23 mars 2024)

Publicité





Les 30 ans du Sidaction du 23 mars 2024 – C’est le concert évènement des 30 ans du Sidaction qui vous attend ce samedi soir sur France 2. À l’occasion du week-end du Sidaction, qui se tiend les 22, 23 et 24 mars, cette soirée spéciale met en avant l’espoir pour célébrer cette édition anniversaire.





A voir sur France 2 dès 20h40 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Les 30 ans du Sidaction : les artistes présents ce soir

L’événement revient sur l’impact du combat de la pop culture au cours des trente dernières années, soulignant les avancées réalisées.

Line Renaud sera le fil rouge de la soirée, accompagnée d’un orchestre symphonique, et entourée des fidèles du Sidaction tels que Pascal Obispo, Christophe Dechavanne, Muriel Robin, Jean-Paul Gaultier, Vincent Niclo et Daphné Burki. Ils partageront les histoires marquantes de cette grande soirée.



Aux côtés de ces personnalités, de nombreux artistes se succéderont sur scène, parmi lesquels Michèle Bernier, Nolwenn Leroy, Hélène Ségara, Christophe Willem, Olivia Ruiz, Anne Sila, Bilal Hassani, Patrick Bruel, Bianca Costa, Patrick Hernandez, la troupe des 10 commandements, Raphaël & Aliocha Schneider, Paloma, Lolita Banana, Eddy de Pretto, Camille Lelouch & Lucky, Hervé, Pomme, Grand Corps Malade et Kimberose, Nej, et bien d’autres encore. Chaque performance sera unique, conçue et chorégraphiée spécialement pour cette occasion.

Cette soirée sera l’occasion pour l’association Sidaction d’exprimer son engagement et de sensibiliser les téléspectateurs, tout en sollicitant leur générosité.

VIDÉO la bande-annonce