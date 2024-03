C dans l’air du 19 mars 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 19 mars 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 19 mars 2024 : le sommaire

⬛ Sucre : attention, il est partout

Une étude des autorités sanitaires françaises révèle que le sucre est présent dans la plupart des produits transformés, avec trois quarts d’entre eux contenant au moins un ingrédient sucrant. Malgré les efforts des industriels pour réduire la quantité de sucre ajouté, la consommation excessive persiste, ce qui pose des risques pour la santé, notamment l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Le député MoDem Richard Ramos propose la création d’une sécurité sociale de l’alimentation et soutient l’adoption obligatoire du logo Nutri-score pour une meilleure compréhension de la qualité nutritionnelle des produits. Parallèlement, le débat sur les pesticides est ravivé par la décision du gouvernement de revoir son programme de réduction d’utilisation des pesticides. Les organisations environnementales et de santé expriment leurs inquiétudes quant aux risques pour la santé des agriculteurs et des enfants exposés aux pesticides, comme en témoigne Sabine Grataloup, mère d’un enfant souffrant de malformations attribuées au glyphosate, qui poursuit Monsanto en justice.

