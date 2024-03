Maison à vendre du 22 mars : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Maison à vendre du 22 mars 2024 – C’est un inédit de « Maison à vendre » qui vous attend ce lundi soir sur M6. Aujourd’hui, Stéphane Plaza vient en aide à Sylvie et Jacky, et Sandrine et Carole.





Stéphane Plaza se rend à Clayes-sous-Bois dans les Yvelines pour aider Jacky et Sylvie à vendre leur maison. Jacky souhaite déménager en Vendée, mais pour concrétiser ce projet, il est essentiel de vendre leur maison actuelle, qui a besoin d’une mise à jour. Sophie Ferjani prend en charge la transformation complète de la maison tandis que Stéphane s’engage à trouver un acheteur pour réaliser le rêve de Jacky et Sylvie.

À Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, Sandrine et Carole ont hérité du pavillon de leur père, qui semble être resté figé dans les années 70. Elles ont décidé de le vendre pour couvrir les frais de succession, mais malgré six mois sur le marché, la maison n’a pas trouvé preneur. Elles font appel à Stéphane Plaza et Carole Carat pour moderniser chaque espace, redonner vie à cette petite maison de famille et enfin trouver un acheteur.



