Danse avec les Stars du 22 mars : le prime 5 en direct ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Danse avec les Stars du 22 mars 2024, le prime 5 – Après l’élimination de Coeur de Pirate la semaine dernière, place au prime 5 de la saison 13 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, le programme est enfin en direct et vous allez pouvoir voter pour la première fois de la saison !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Danse avec les Stars, présentation du prime 5

Ce soir, un nouveau défi attend les 10 couples encore en compétition : danser sur les bandes originales des films les plus célèbres ! Interprétation, artistique, technique : pour impressionner les juges, tout va compter ! Et pour la première fois, vous allez pouvoir décider qui continue l’aventure. Quel couple sera éliminé en fin d’émission ce soir ?

Danse avec les Stars, les couples encore en compétition

– Keiona et Maxime Dereymez

– Inès Reg et Christophe Licata

– Natasha St Pier et Anthony Colette

– Nico Capone et Inès Vandamme

– Adeline Toniutti et Adrien Cabi

– Cristina Cordula et Jordan Mouillerac

– Roman Doduik et Ana Riera

– Black M et Elsa bois

– Diane Leyre et Yann-Alrick Montreuil

– James Denton et Candice Pascal



VIDÉO Danse avec les Stars du 22 mars 2024, la bande-annonce