Carnet rose pour Niko de l’équipe de Manu dans le 6-10 sur NRJ. Il est absent ce matin et pour cause : sa femme a donné naissance à leur second enfant !





Un bébé en bonne santé, comme l’a précisé Manu Levy ce matin.







Il s’agit d’un petit garçon prénommé Victor. Il rejoint sa grande soeur, Nikos et sa femme étant déjà les heureux parents d’une petite fille, Elise, âgée de 2 ans et demi.

Manu a précisé que Niko devrait être de retour mardi prochain à l’antenne.



