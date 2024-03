Danse avec les Stars du 29 mars : le prime 6 en direct ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Danse avec les Stars du 29 mars 2024, le prime 6 – Après l’élimination de Diane Leyre la semaine dernière et une semaine placée sous le signe de la polémique et du clash entre Inès Reg et Natasha St-Pier, place au prime 6 de la saison 13 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, un quatrième couple quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Danse avec les Stars, présentation du prime 6

Ce soir, les couples en compétition vont danser avec une troisième personne : le danseur mystère ! En effet, des Danseurs Mystères vont s’inviter sur le parquet et surprendre les 9 couples encore en compétition. Mais attention : nos célébrités n’ont aucune idée de qui s’est déplacé pour leur faire une surprise, ils vont le découvrir ce soir pendant leur danse !

Danse avec les Stars, les couples encore en compétition ce soir

– Keiona et Maxime Dereymez

– Inès Reg et Christophe Licata

– Natasha St Pier et Anthony Colette

– Nico Capone et Inès Vandamme

– Adeline Toniutti et Adrien Cabi

– Cristina Cordula et Jordan Mouillerac

– Roman Doduik et Ana Riera

– Black M et Elsa bois

– James Denton et Candice Pascal



VIDÉO Danse avec les Stars du 29 mars 2024, la bande-annonce

vidéo à venir