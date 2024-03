N’oubliez pas les paroles du 21 mars : Mélanie fait fort et passe un cap

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 21 mars 2024, 9 victoires pour Mélanie – Mélanie a fait fort ce jeudi soir dans le jeu quotidien musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle a signé deux nouvelles victoires et a franchi la barre des 30.000 euros de gains !











Publicité





N’oubliez pas les paroles du jeudi 21 mars, 9 victoires pour Mélanie

Dans le détail ce jeudi soir dans « N’oubliez pas les paroles », Mélanie a remporté 1.000 euros sur la première émission et la très belle somme de 10.000 euros sur la seconde. Elle totalise 39.000 euros de gains et sera de retour vendredi soir pour tenter d’atteindre les 10 victoires et remporter un voyage !

N’oubliez pas les paroles du 21 mars, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.