Ici tout commence spoiler : Mehdi doute d'Hortense... (vidéo épisode du 26 mars)

Ici tout commence spoiler – Les jours à venir ne s’annoncent pas simples pour Hortense et Mehdi dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et alors qu’Hortense va devoir préparer le repas de mariage de la soeur de son ex, Anthony, son couple avec Mehdi va battre sérieusement de l’aile !











Le père d’Hortense est proche d’Anthony, le premier grand amour d’Hortense, et il est invité au mariage. Quand Hortense lui explique qu’elle a sauvé le mariage en négociant avec Teyssier de pouvoir faire la réception au Double A, Mehdi le prend mal. Il comprend qu’elle se plie en quatre pour Anthony et lui reproche de ne pas l’avoir défendu face à Teyssier quand il l’a viré de la brigade…

Hortense rappelle à Mehdi qu’elle lui avait demandé de s’excuser au près de Teyssier pour l’interview, elle aurait pu le défendre mais il n’a pas voulu… Décidément, Mehdi et Hortense ne se comprennent plus !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 890 du 26 mars 2024, Mehdi se pose des questions

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

