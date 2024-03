Quotidien du 29 mars 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 29 mars 2024, les invités – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien : les invités du 29 mars 2024

➤ Camille Cottin et Benjamin Biolay pour « Quelques jours pas plus » en salle mercredi prochain

Synopsis : Arthur Berthier, critique rock relégué aux informations générales après avoir saccagé une chambre d’hôtel, découvre que le journalisme est un sport de combat. Envoyé à l’hôpital par un CRS en couvrant l’évacuation d’un camp de migrants, il tombe sous le charme de Mathilde, la responsable de l’association Solidarité Exilés et accepte, pour quelques jours croit-il, d’héberger Daoud, un jeune Afghan.



➤ Lya Bavoil, Championne de force athlétique, « La force des maux » – Ed. Marabout

➤ Bagarre pour « LE CLUB C’EST VOUS », disponible ce vendredi

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 29 mars 2024 à 19h25 sur TMC.