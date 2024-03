Ici tout commence spoiler : Mehdi abandonne Hortense... (vidéo épisode du 3 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Hortense a perdu son papa et elle a plus que jamais besoin de Mehdi dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Mais on peut dire que Mehdi n’assure pas du tout, au moment même où Anthony tente de regagner le coeur d’Hortense…

Et dans quelques jours, il se pourrait bien que Mehdi ait fait l’erreur de trop !











Hortense et Vic ont prévu de rendre hommage à leur père sur la plage, avec un cerf volant. Elles attendent Mehdi, qui ne vient pas… Et évidemment, Anthony est là et en profite. Hortense est triste, Mehdi n’était déjà pas à ses côtés pour l’enterrement, et il l’abandonne encore. Vic fait remarquer à sa soeur qu’Anthony s’accapare leur moment mais sa soeur ne se rend compte de rien…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 895 du 3 avril 2024, Mehdi plante Hortense



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

