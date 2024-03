Reportages découverte du 23 mars 2024 : sommaire et reportages

Publicité





Reportages découverte du 23 mars 2024











Reportages découverte du 23 mars 2024 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : Marins d’eau douce (inédit)

Ils évitent les défis des mers agitées et des vastes étendues d’eau, préférant se concentrer sur des manœuvres délicates dans les écluses, naviguant paisiblement le long des canaux ou des rivières à bord de leurs péniches ou barques. Mais est-ce à dire que les marins d’eau douce doivent être considérés comme moins courageux que leurs homologues des hautes mers ? En réalité, leur bravoure n’est pas moindre, simplement différente. Que ce soit par nécessité professionnelle ou par passion personnelle, ces marins tranquilles ont choisi de vivre l’aventure aquatique, mais à proximité de la terre ferme. Pendant plusieurs mois, une équipe de « Reportages découverte » a suivi ces navigateurs d’un autre genre, dans une sorte d’odyssée humaine, au plus près de la nature.

A 14h50 : Les trésors de Madagascar (inédit)

Située au large de l’Afrique, Madagascar est non seulement la quatrième plus grande île du monde, mais aussi l’une des plus magnifiques. Avec une superficie une fois et demie plus grande que celle de la France, elle regorge de trésors naturels. Des Français, dispersés à travers l’île, s’efforcent de valoriser ses richesses, des pierres précieuses à la vanille, en passant par le caviar et les plantes médicinales. Nous les avons accompagnés dans leurs péripéties à la découverte de ces ressources exceptionnelles.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h35 sur TF1



