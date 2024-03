Secret Story 2024 : lancement le mois prochain d’une saison courte ? Les infos

Publicité





Alors que TF1 a officialisé le retour de Secret Story et lancé le casting en octobre dernier, depuis c’est silence radio. On sait simplement que Christophe Beaugrand sera à l’animation, comme annoncé en janvier dernier.





Et alors que les travaux de la maison des secrets n’auraient pas encore débuté, Clément Garin a annoncé récemment que le lancement de Secret Story 2024 serait prévu le mois prochain, le 19 ou le 26 avril 2024 !







Selon lui, le casting ne serait pas encore bouclé et les secrets pas encore verrouillés.

La nouvelle maison des secrets sera comme pour les saisons précédentes située en région parisienne mais avec une sécurité renforcée et un lieu tenu secret. Clément Garin annonce une « maison des secrets identique aux précédentes » avec « des pièces secrètes, un sas, des énigmes murales, des indices subliminaux, l’omniprésence de la Voix » et le fameux téléphone rouge et les missions secrètes.



Du côté de la durée de la saison, il s’agirait selon lui d’une saison test et donc raccourcie comme ça avait été le cas pour le retour de la Star Academy en 2022. Il faut donc tabler sur environ 6 semaines pour cette saison de Secret Story et en cas de succès une saison normale aurait lieu l’année suivante.

Tout ça devrait être officialisé prochainement par TF1.