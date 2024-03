Publicité





Sept à huit du 10 mars 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Publicité





Sept à huit du 10 mars 2024 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 A 13 ans, certains pèsent plus de 100 kilos. En internat pendant un an, ces ados tentent de maigrir et soignent leurs blessures.



Publicité





Dans « 7 à 8 »

🔵 Les dupes, copies low-cost de vêtements ou de parfums de marques. Que se cache-t-il derrière ces produits parfois illégaux ?

🔵 Ils enlèvent et séquestrent des toxicomans pour les sevrer à la dur. Au Mexique, les méthodes chocs de commandos anti-drogue.

🔵 Et Guillaume Canet dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara. Angoisse de la cinquantaine, vie de couple surexposée, il se confie.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 10 mars 2024.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.