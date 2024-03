Un si grand soleil spoilers : Alain trompe Elisabeth, les résumés jusqu’au 29 mars 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 29 mars 2024 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans le feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 25 au vendredi 29 mars 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire qu’Alain va faire une rencontre et tromper Elisabeth. Ces deux là n’ont fait que s’éloigner depuis quelques mois et l’arrivée de Flore, la fille d’Alain, n’a rien arranger. Très prise par son travail, Elisabeth ne réalise pas qu’elle est sur le point de perdre Alain…

Muriel est en colère et décide de quitter Montpellier avec son fils, Toma. Elle laisse Eliott dans une situation très compliquée… Quant à Mo, elle fait une découverte au lycée.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 25 au 29 mars 2024

Lundi 25 mars 2024 (épisode 1361) : Alors qu’Alain prend sur lui, l’inquiétude monte à L.Cosmétiques. Quant à Muriel, elle déborde de colère.

Mardi 26 mars 2024 (épisode 1362) : Alors qu’Elisabeth reste confiante, Eliott passe à l’action. Le plan se déroulera-t-il comme prévu ?

Mercredi 27 mars 2024 (épisode 1363) : Alors qu’Alain se rend à l’opéra, il fait une troublante rencontre. Pendant ce temps, Muriel et Toma se préparent au départ.

Jeudi 28 mars 2024 (épisode 1364) : Eve s’inquiète toujours plus pour Eliott et sollicite une aide extérieure pour résoudre ses problèmes. Alors que Boris doit faire face à la défiance de ses collègues, Laumière et Catherine s’affrontent sans retenue. Pris dans la tourmente, Alain se montre fuyant avec son entourage…

Vendredi 29 mars 2024 (épisode 1365) : Tandis qu’Alain révèle son lourd secret à Becker, Elisabeth ne semble pas prendre conscience de la gravité de la situation. Mo fait une découverte hallucinante au lycée et explore avec Alex, des nouveaux territoires.

