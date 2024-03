Star Academy : Julien Lieb en studio, il prépare de nouveaux titres ! (PHOTOS)

Publicité





Julien Lieb, finaliste de la Star Academy 2023, a sorti son premier single « Comme tout le monde » au début du mois et il a enchainé avec le début de la tournée avec les autres académiciens. Une tournée de la Star Academy de plus de 75 concerts à travers toute la France et la Belgique !





Mais à l’instar du gagnant, Pierre Garnier, Julien profite des pauses de la tournée en semaine pour enregistrer de nouveaux titres en studio.







Publicité





Hier, Julien était en studio d’enregistrement et il a partagé des photos sur son compte du réseau social Instagram. Julien prépare-t-il déjà un premier album ?

En attendant d’en savoir plus, retrouvez Julien sur les prochaines dates de la tournée de la Star Academy le week-end prochain au Dome de Paris !



Publicité





PHOTO Julien en studio d’enregistrement







Publicité





A LIRE AUSSI : Star Academy : Pierre Garnier toujours numéro 1 du Top Singles, les singles d’Héléna et Julien chutent