Star Academy : quels chiffres pour les singles de Julien Lieb, Héléna et Axel ?

C’est vendredi dernier que sont sortis les singles de Julien Lieb, Héléna Bailly et Axel Marbeuf de la promo de la Star Academy 2023. Mais est-ce que ces singles, sortis près d’un mois après celui du gagnant Pierre Garnier, sont un succès ?





C’est mitigé et c’est clairement le single d’Héléna « Aimée pour de vrai » qui marche le mieux.







En effet, si l’on ne connaitra les chiffres SNEP que lundi prochain, on peut déjà regarder les nombres de streams sur Spotify et c’est sans appel !

« Aimée pour de vrai » d’Héléna a été streamé plus de 526.000 fois à l’heure actuelle sur Spotify. Le titre de Julien Lieb, « Comme tout le monde », vient à peine de passer la barre des 200.000 streams ! Héléna a donc déjà fait deux fois mieux.



De son côté, Axel est à la traine avec son titre « Chante ». Il a actuellement été streamé plus de 145.000 fois sur Spotify.

Les trois académiciens font donc aussi bien que Pierre Garnier, qui lui aussi avait vu son titre « Ceux qu’on était » en tête des ventes sur iTunes dès le premier jour. Il faudra patienter jusqu’à demain pour avoir les premiers chiffres des plateformes de streaming !

Notez que sur YouTube, là aussi Héléna est numéro 1 sur les trois singles. Son titre a déjà été écouté 452.000 fois, le single Julien plus de 358.OOO fois, et celui d’Axel 240.000 fois. Héléna confirme donc que c’est elle qui a le plus de succès après Pierre Garnier, qui lui est disque d’or avec « Ce qu’on était », streamé plus de 15 millions de fois depuis sa sortie.