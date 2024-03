C dans l’air du 4 mars 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 4 mars 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 4 mars 2024 : le sommaire

⚫ Martin Boudot, journaliste et réalisateur, coauteur de « Vert de rage : amiante, nos écoles malades », sera l’invité de Caroline Roux dans #cdanslair à 21h05 sur France 5. L’enquête menée pendant un an a impliqué des prélèvements dans une quinzaine d’écoles en France, sollicitant 50 000 établissements et 35 000 mairies pour obtenir les dossiers techniques amiante (DTA). Seulement un tiers des réponses ont été reçues, révélant des résultats alarmants avec 5 507 écoles encore contaminées par ce matériau cancérigène. Le documentaire donne un visage aux risques, avec des témoignages émouvants de deux enseignantes atteintes de cancer lié à l’amiante. Martin Boudot discutera de cette enquête édifiante qui vise à inciter les mairies à prendre des mesures.

⬛ RN : l’ascension de Bardella

Jordan Bardella, en tête des sondages pour les élections européennes, a tenu son premier grand meeting de campagne à Marseille avec Marine Le Pen. Il critique Emmanuel Macron pour le prétendu effacement de la France et propose une « transition réfléchie et résolue, nationale et populaire ». Le nouveau slogan est « La France revient » sous-titré « L’Europe revit ». Malgré cela, le RN ne prône plus officiellement le Frexit, mais plutôt une « alliance européenne des Nations » en remplacement de l’Union européenne. Les partenaires potentiels restent flous, mais le RN siège actuellement au Parlement européen avec le parti allemand AfD. Le RN vise une renégociation des traités avec des lignes rouges sur l’immigration. Fabrice Leggeri, ancien dirigeant de Frontex, est sur la liste. Bardella critique l’Europe sur l’agriculture mais approuve la réforme de la PAC. Le RN s’oppose aux aides à l’Ukraine et aux sanctions contre la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine. Les questions portent sur le changement de position du RN, les atouts de Bardella, sa popularité chez les jeunes et son possible éclipsage de Marine Le Pen.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce lundi 4 mars 2024 à 17h40 sur France 5.