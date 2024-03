Star Academy : succès confirmé pour le single d’Héléna loin devant Julien, flop pour Axel

Publicité





Un peu plus d’une semaine après les sorties des singles de Julien Lieb, Héléna Bailly et Axel Marbeuf de la promo de la Star Academy 2023, les chiffres ont été publiés ce lundi et confirment le succès d’Héléna.





En effet, le titre d’Héléna Bailly « Aimée pour de vrai » est 37ème du classement SNEP publié ce lundi. Il totalise déjà à 1,26 million de lecture en première semaine, dont 1,14 million de streams et 803 téléchargements.







Publicité





Le titre de Julien Lieb, « Comme tout le monde », est loin derrière et se classe 119ème avec seulement 619.000 écoutes (474.000 streams et 972 téléchargements).

De son côté, Axel n’est pas classé dans le top 200 avec son titre « Chante ». Ça signifie qu’il est en dessous des 478.000 écoutes. Sur Spotify, le titre est actuellement en dessous des 300.000 streams.



Publicité





Notez que Pierre Garnier, le grand gagnant de la Star Academy, est toujours numéro 1 avec « Ceux qu’on était ».