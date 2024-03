Un si grand soleil du 12 mars : Alain face à la vérité (résumé et vidéo épisode 1352 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 12 mars 2024, spoiler résumé de l’épisode 1352 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 12 mars 2024.





Elise dit à Elodie qu’elle a passé une très bonne soirée. Elodie est contente de lui avoir présenté son père et elle lui confie qu’elle est la première qu’elle lui présente. Elise est ravie et part travailler. Elodie parle à son père, qui est content pour elle. Elodie lui annonce qu’elle a eu Ludo au téléphone, Claudine a trouvé un nouveau témoin. Eliott écoute tout…

Louis ne veut pas aller au lycée, Marc lui propose de parler mais il ne veut pas. Marc lui dit qu’ils sont là avec sa mère. Louis lui dit que son histoire est vraiment finie, elle est gênée par rapport à la différence d’âge… Marc lui demande quel âge elle a, Louis lui avoue qu’elle a 35 ans. Il a envie de crever à l’idée de ne pas la revoir ! Marc lui dit qu’il doit avancer et ne pas rester prostré. Il va l’emmener au lycée et ça va passer.



Kira est toujours sous le choc, elle ne veut pas non plus aller au lycée et est au téléphone avec Thaïs. Elles insultent Louis. Kira va prévenir ses parents… Thaïs lui souhaite bon courage. Elle leur dit que c’est trop dur de voir Louis tous les jours. Florent et Claire lui disent qu’elle ne peut pas renoncer au lycée. Kira insiste, Thaïs va l’aider à rattraper. Florent et Claire ne sont pas d’accord, elle s’emporte et dit qu’elle s’en fiche, elle n’ira pas. Claire part travailler, ils sont dépassés.

Elise arrive de bonne humeur au commissariat avec des chouquettes. Alex comprend qu’elle est amoureuse et lui demande comment c’était. Elise dit que c’était sublime. Manu les rejoint et remarque qu’elle est radieuse.

A l’hôpital, Alain vient voir Claire. Il remarque que ça ne va pas. Elle lui confie qu’elle s’inquiète pour Kira. Alain l’interroge, Claire lui dit que le petit copain de Kira l’a trompée avec la mère d’un élève. Il s’agit de sa fille, Flore. Alain est sous le choc.

Le nouveau témoin contre Engrais Plus découvre dans sa voiture une enveloppe remplie d’argent avec écrit « Tais toi » ! Il ne se rend pas au commissariat… Chanteux et Claudine n’arrivent pas à le joindre et ne comprennent pas.

Au lycée, Sabine s’inquiète de l’absence de Kira. Thaïs lui dit de demander à Louis, il dit qu’il ne sait rien. Sabine leur demande de venir à la fin du cours leur expliquer.

Au commissariat, Chanteux est confronté à Bienvenue, qui nie tout en bloc. A la ferme, William fait un malaise devant Eliott. Il lui explique qu’il est malade et que c’est pour ça qu’il attaque Engrais Plus.

Louis s’en prend à Thaïs. Maéva défend Thaïs et elles reprochent à Louis son comportement avec Kira.

Manu dit à Becker que la confrontation n’a rien donné mais il ne sent pas Bienvenue. Becker lui dit de continuer de chercher. Il veut qu’il retrouve d’ancien bidons chez des agriculteurs !

Alain appelle Flore pour leur week-end au ski et lui propose de passer jeudi soir avec Tiago. Elle accepte. Il lui demande si ça va, elle lui dit que oui. Alain lui dit qu’il a appris pour son histoire avec un jeune garçon… Flore remarque que tout se sait vite mais elle lui assure qu’elle ne savait pas qu’il était lycéen. Elle a arrêté dès qu’elle l’a su. Elle culpabilise. Alain lui dit que ça va se tasser.

Claire dit à Florent qu’elle va aller voir la CPE. Elle veut voir si c’est possible qu’elle finisse son année à la maison. Florent est hors de lui, on arrête pas les cours pour un chagrin d’amour.

Bienvenue appelle Bernier, il râle d’avoir du lâcher beaucoup d’argent pour faire taire le témoin. Bernier lui dit que grâce à son informateur, ils ont un coup d’avance. Mais Bienvenue s’inquiète et lui demande de stopper son enquête tout de suite sinon ça va lui coûter très cher !

