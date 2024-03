Stephan Eicher dans « Basique le concert » ce soir sur France 2 (15 mars)

Publicité





Stephan Eicher est dans « Basique le concert » ce soir, vendredi 15 mars 2024, dès 22h50 sur France 2 et France.TV.





Un concert que vous pourrez suivre juste après Simon Coleman.







Publicité





Stephan Eicher dans « Basique le concert »

Au milieu de sa tournée épique « Ode », Stephan Eicher confirme une fois de plus ce soir ses talents d’artiste complet dans Basique, le concert. Se produire sur un plateau représente un nouveau défi pour l’auteur-compositeur-interprète, habitué aux scènes de spectacle vivant où l’interaction avec le public donne vie à sa musique. Mais Stephan Eicher ne cesse de nous étonner ! Après une série d’albums allant de « Engelberg » à « Carcassonne » en passant par « Homeless Songs », il revient en 2022 avec l’album saisissant « Ode », fruit de sa collaboration avec Philippe Djian. Il admet lui-même que ses concerts lui permettent de transcender ses chansons bien au-delà de leur conception initiale. Toujours en quête de nouvelles idées de mise en scène, il présente ici une grande table « Piano », accompagné d’une harpiste choriste et de ses célèbres automates.

Pour ce spectacle, Stephan Eicher réunit ses musiciens afin d’explorer sa musique et de présenter ses nouvelles chansons telles que « Autour de ton cou » ou « Je te mentirais disant ». Et pour les fans les plus fidèles, rassurez-vous, Stephan Eicher et son groupe ne manqueront pas de revisiter ses tubes incontournables comme « Déjeuner en paix », « Pas d’amis » ou encore « Combien de temps ». Ces classiques intemporels prendront une nouvelle dimension, promettant un spectacle planant et envoûtant sur le plateau de Basique, le concert, agrémenté de quelques surprises !



Publicité





Pour capturer ce moment magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, confortablement installés sur notre canapé. Ainsi, Stephan Eicher évoluera au sein d’une mise en scène à son image, aussi intense que magnifique. Pour une immersion parfaite, la scénographie sera animée par un jeu de lumières sophistiqué tandis que des projections au sol habilleront la scène sous les pas de notre artiste. Cette heure de live s’annonce aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.