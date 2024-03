Demain nous appartient spoiler : Sara surprend Roxane et Adeline... (vidéo épisode du 20 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Le couple Sara et Roxane est en danger en ce moment dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, Adeline drague Roxane depuis plusieurs jours et elles se rapprochent dangereusement…











Au restaurant Spoon, Sara surprend Roxane et Adeline entrain de prendre un verre, toujours aussi complices… Mais Sara ne se démonte pas et se présente à Adeline. Rapidement, Sara adopte un comportement qui met Adeline mal à l’aise. La médecin préfère s’en aller et laisser Sara et Roxane… Et contre toute attente, ça fait beaucoup rire Roxane !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1647 du 20 mars 2024 : Sara face à Roxane et Adeline

