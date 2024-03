The Voice du 9 mars : la suite des auditions à l’aveugle ce soir sur TF1 (extrait vidéo)

Publicité





The Voice du 9 mars 2024, extrait vidéo – Place à la cinquième soirée d’auditions à l’aveugle de la nouvelle saison de The Voice ce soir sur TF1. Les coachs – Mika, Zazie, Vianney, Bigflo & Oli – continuent la formation de leurs équipes.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







The Voice du 9 mars 2024, extrait vidéo

Clément Serra présente une interprétation unique du titre « YMCA » des Village People. Plongé dans l’univers musical depuis son enfance, Clément, professeur des écoles, s’adonne à sa troisième tentative au casting de The Voice. Bien qu’appréciant son métier, sa véritable passion réside dans la musique, et son rêve ultime est de pouvoir en faire sa vie. Après avoir surmonté un burn-out l’année précédente, il se sent désormais prêt à s’engager pleinement dans cette aventure musicale.

Retrouvez sa prestation en entier sur TF1+ en cliquant ici.

The Voice 2024, rappel de la présentation de la nouvelle saison

The Voice célèbre le retour de son coach emblématique, Mika, cette année, formant ainsi une grande famille. Fort de son histoire dans l’émission, Mika partagera son expérience dans l’espoir de décrocher un troisième trophée. En tant que stratège averti et compétiteur exceptionnel, il attirera sans aucun doute l’attention des autres coachs qui le surveilleront de près.

Aux côtés de Mika, on retrouvera une autre coach emblématique en la personne de Zazie, son amie de longue date. Zazie, victorieuse de la dernière saison avec son talent Aurélien Vivos, se distingue par son expérience, accumulant déjà trois trophées. Son bagage en fait une coach redoutable.

Vianney, artiste aux multiples succès, tubes, tournées, collaborations et albums, revient pour sa quatrième saison dans le fauteuil rouge. En tant que coach exigeant, il allie rigueur et humanité, restant toujours à l’écoute des talents qui croisent son chemin.

Enfin, pour la deuxième saison consécutive, « The Voice » est honoré d’accueillir le duo Bigflo & Oli. Leur bonne humeur contagieuse apporte un dynamisme exceptionnel sur le plateau, ajoutant une touche de folie à l’émission.

The Voice 2024, ça continue ce samedi 2 mars 2024 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.