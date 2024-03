Echappées Belles du 9 mars : direction la Côte d’Ivoire ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 9 mars 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « la Côte d’Ivoire » suivi de la rediffusion « Grèce, le miracle crétois ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 9 mars, à 21h – « la Côte d’Ivoire » (inédit)

Bienvenue en Côte d’Ivoire, le berceau de l’Afrique des possibles ! Avec une population de 28 millions d’habitants représentant près de 60 ethnies cohabitant pacifiquement, ce pays se présente comme un authentique patchwork culturel. Nichée entre lagunes, océan, brousse et forêts, la Côte d’Ivoire est une terre propice aux rencontres et aux aventures. C’est également un pays chaleureux, où le rire, la gastronomie, la danse et le partage occupent une place centrale !

Une vague de renouveau et de dynamisme traverse actuellement le pays, impulsée par les Ivoiriens de souche ou d’adoption. Ces derniers semblent prendre conscience de la richesse de leur territoire et s’investissent dans divers projets et initiatives, qu’ils soient environnementaux, économiques, culturels ou touristiques, afin de le valoriser et de le développer davantage.

De la capitale Yamoussoukro à la métropole ultramoderne d’Abidjan, en passant par la brousse abritant des villages authentiques et les décors idylliques du littoral, la Côte d’Ivoire offre une diversité captivante. Sophie Jovillard s’apprête à partir à la rencontre de ceux et celles qui contribuent à faire revivre ce pays. Comment les Ivoiriens tirent-ils parti de la richesse de leur territoire, que ce soit leur patrimoine, leurs paysages, leur façade maritime, leur faune ou leur flore, pour le valoriser et le développer ? C’est ce que nous découvrirons à travers les récits inspirants de ceux qui façonnent l’avenir de la Côte d’Ivoire.

Les reportages : Des atouts touristiques / Le phénomène « repats » / Un parc national dans la capitale / Fête des générations / Le pays de l’or brun / Le pagne dans tous ses états



Echappées Belles du 9 mars à 22h30 – « Grèce, le miracle crétois » (rediffusion)

La Crète, plus grande île grecque et cinquième de la Méditerranée, bénéficie d’une position stratégique au sud de l’archipel, offrant un climat agréable et en faisant un carrefour entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Riche en histoire mythologique, elle est le berceau de la civilisation européenne, avec un patrimoine antique et médiéval exceptionnel, des plages cristallines, des formations rocheuses et un arrière-pays sauvage.

Réputée pour sa cuisine légendaire, la Crète propose des produits sains grâce à ses conditions météorologiques idéales, notamment des légumes sauvages, des fromages de chèvre et de brebis, et une pêche traditionnelle. L’huile d’olive, l’or vert, est source de fierté et de convivialité.

Les Crétois, soucieux de préserver leur nature, promeuvent un tourisme responsable, récompensé par le label « géoparc » de l’Unesco et l’inscription de certains sites au réseau Natura 2000.

Jérôme Pitorin explore les merveilles naturelles et culturelles de la Crète, cherchant à comprendre comment les habitants réinventent le tourisme et préservent leur île. Il aborde les nouvelles idées d’économie circulaire des jeunes et examine les défis écologiques, tels que la préservation de l’eau et la sauvegarde des ressources, lors de son voyage de Héraklion à l’extrémité Est de la Crète, moins touristique mais plus sauvage.

