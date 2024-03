The Voice : résumé et replay des 5ème auditions à l’aveugle (9 mars 2024)

Publicité





The Voice du samedi 9 mars 2024, résumé et replay – C’est parti pour la cinquième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2024 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Mika, Zazie, Bigflo & Oli, et Vianney poursuivent la formation de leurs équipes.





La soirée débute avec Anna, 22 ans, de Nantes. Elle reprend « Nothing compares 2 U » de Sinéad O’Connor. Vianney se retourne très vite, suivi de Bigflo & Oli. Elle choisit de rejoindre Vianney !







On continue avec Jacques, 30 ans, qui vient de Paris. Il est pilote de ligne ! Il reprend « In the stars » de Benson Boone. Aucun coach ne se retourne ! Et Camille ne souhaite pas le sélectionner pour « The Voice come-back ».

Place à Flora, 16 ans, originaire du Sri Lanka. Elle reprend « Les moulins de mon coeur » de Michel Legrand. Vianney se retourne le premier, suivi par Bigflo & Oli, Zazie et Mika. Carton plein ! Elle choisit d’aller dans l’équipe de Mika.



Ugo Cicoletta, 19 ans, avait été recalé il y a deux ans. Il chante « Ces gens là » de Jacques Brel. Bigflo & Oli se retournent au dernier moment ! Ugo est très ému et rejoint leur équipe.

Margaux Heller, 31 ans, vient de Paris. Elle reprend « Ta reine » d’Angèle. Aucun coach ne se retourne.

Julien Kela, 34 ans, de Torcy, chante « A song for you » de Donny Hathaway. Vianney se retourne très vite, il est suivi de tous les autres coachs ! Mika commence à parler et Zazie décide de le bloquer. Mika annonce quand même qu’il est l’un des meilleurs chanteurs qu’ils ont écouté depuis le début de la saison ! Il choisit finalement d’aller avec Vianney.

Place ensuite à Elga, 48 ans, de Paris, qui reprend « Le temps des fleurs » de Dalida. Aucun coach ne se retourne.

Clément Serra, 27 ans, est professeur des écoles. Il reprend « YMCA » des Village People. Tous les coachs se retournent ! Il choisit de rejoindre Bigflo & Oli.

On continue avec Elidjha, 25 ans de Paris. Elle chante « Toxic » de Britney Spears. Bigflo & Oli se retournent seuls, elle rejoint donc leur équipe.

Teeo, 21 ans, du Var, reprend « Pure » de Gjon’s Tears. Aucun coach ne se retourne mais Camille Lellouche vient le récupérer ! Il intègre donc « The Voice come-back ».

Louise, 23 ans, interprète « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf. Vianney se retourne, suivi par Mika dans les dernières secondes. Elle choisit Vianney !

Le groupe Quartier Chat vient de Bordeaux. Ils reprennent « Les sucettes à l’anis » mais aucun coach ne se retourne.

Clément, 25 ans, vient de Rouen. Il reprend « Le temps qui court » d’Alain Chamfort. Zazie se retourne dans les derniers instants ! Il rejoint donc son équipe sur le fil.

Cette cinquième soirée de la saison 2024 de The Voice est maintenant terminée. Rendez-vous le samedi 16 mars 2024 pour l'épisode 6 !