Demain nous appartient spoiler : Violette prête à embrasser Jordan quand... (vidéo épisode du 13 mars)

Demain nous appartient spoiler – Entre Violette et Jordan, c’est « je t’aime moi non plus » dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, alors que Jordan a été libéré de prison, il retrouve Violette pour une balade…











Jordan remercie Violette pour son soutien et il lui confie que le fait qu’elle soit venue le voir au parloir lui a fait beaucoup de bien. Violette se décide alors à lui ouvrir son coeur : elle a réalisé ces dernières semaines qu’il était très important pour elle. Elle s’approche pour l’embrasser… Mais Jordan recule et lui annonce qu’il doit partir ! Violette accuse le coup…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1642 du 13 mars 2024 : Jordan repousse Violette

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.