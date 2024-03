« Tout le monde ment » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (20 mars 2024)

Publicité





« Tout le monde ment » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir, mercredi 20 mars 2024. C’est une rediffusion que vous propose France 2 ce soir, avec Vincent Elbaz en tête d’affiche.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Tout le monde ment » : l’histoire

Vincent Verner. Un flic qui n’est plus flic, viré par sa hiérarchie pour son obsession de la vérité. Un caractériel incapable de mentir.

Alice Mojodi, une procureure d’à peine 30 ans « issue de la diversité ». Avec Malory et de Grève, une pirate informatique et un fils de famille en rupture de ban, elle crée le groupe des Affaires sensibles. Autrement dit le groupe des affaires de m… !

Mais il leur faut un dernier atout, ce sera Verner, repêché dans une librairie spécialisée dans le polar. En effet, ce franc-tireur libéré des lourdeurs du Code pénal, va déployer toutes les techniques d’enquêtes qu’il connaît mieux que personne.

Leur cible : les personnalités puissantes, du milieu des affaires, du star system et du monde politique, habituellement intouchables.

Leur règle : comme celles et ceux sur qui ils enquêtent, n’en avoir aucune…

« Tout le monde ment », interprètes et personnages

Vincent Elbaz (Vincent Verner), Nicolas Marié (Charles Favan), Mariama Gueye (Alice Mojodi), Joséphine de Meaux (Malory), Thomas Silberstein (Julien de Grève), Anne Girouard (Isabelle), Jacky Berroyer (Maximilien)



« Tout le monde ment » avec Vincent Elbaz, c’est ce soir dès 21h10 sur France 2 et France.TV