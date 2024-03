« Tout pour mon fils ! » : votre téléfilm ce 5 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Tout pour mon fils ! » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 5 mars 2024 – Ce mardi après-midi et comme tous les jours sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Tout pour mon fils ! ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Tout pour mon fils ! » : l’histoire, le casting

Après la mort de son mari, Amanda et son fils Max s’installent à Sunny Vale Park, dans l’espoir de commencer une nouvelle vie, malgré de gros problèmes d’argent. Elle travaille comme conseillère au lycée local et fait la connaissance de Locklan, le proviseur, qui gère aussi une association de bienfaisance. Rex qui a honte de leur situation financière prétend être fils de millionnaire. Il sort avec Darla, la fille de Locklan, qui ne tarde pas à l’accuser de viol et à faire chanter Amanda. Elle apprend que Locklan tire les ficelles.

Avec : Vail Bloom, Nikolai Soroko



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Je ne suis pas une mauvaise mère ! ».

« Je ne suis pas une mauvaise mère ! » : l’histoire et le casting

Leah, fraîchement divorcée d’Adam, engage une nouvelle nounou pour pouvoir effectuer un déplacement professionnel à Washington. A son retour, elle découvre que sa fille est restée enfermée plusieurs jours sans boire ni manger et que la nounou a disparu. Piégée, elle est accusée d’avoir abandonné sa fille et d’avoir volé une collection de pièces rares à son mari.

Avec : Cindy Busby (Leah), Lane Edwards (Adam), Chelsey Reist (Valérie Dobbs), Lucia Walters (La détective Santos)