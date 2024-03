Ici tout commence spoiler : Jude et Vic choqués face à Lionel... (vidéo épisode du 7 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Lionel et Jude sont très investis dans leur projet pour redresser le restaurant de Mattéo dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Jude et Vic vont être choqués en découvrant que ce Lionel est prêt à faire !











Il se retrouve devant le restaurant « Chez Léonine » en véritable homme sandwich ! Lionel se donne à fond pour faire venir des clients. Vic, Jude et Mattéo sont amusés et prennent des photos…

La stratégie de Lionel sera-t-elle payante ?

