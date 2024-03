Un si grand soleil du 19 mars : Eliott piège William (résumé et vidéo épisode 1357 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 19 mars 2024, spoiler résumé de l’épisode 1357 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 19 mars 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Boris explique à Laumière qu’il a une grosse journée mais son père lui reproche de prendre du temps pour voir sa mère… Il la traite d’hystérique et parano. Boris la défend et part travailler.

Alain rappelle à Elisabeth que Flore et Tiago viennent diner pour préparer leur séjour au ski. Alain la met en garde, elle ne doit pas évoquer l’histoire de Flore et Louis. Elisabeth promet de ne rien dire et faire en sorte que cette soirée se passe bien.



Catherine parle avec Boris, elle se plaint de la fusion d’OCI et Laumière Santé. Boris voit le positif, Catherine pense que son père lui a lavé le cerveau. Elle le met en garde sur les promesses de son père… Catherine lui dit qu’avec la nouvelle société, elle, Boris et Laurine n’auront plus aucun pouvoir.

A la ferme, Bernier appelle Eliott pour lui demander d’agir en planquant le « matériel ». Eliott sait que c’est illégal et hors procédure. Bernier lui explique que hors procédure ne veut pas dire illégal. Eliott exige sa demande de grâce pour agir, Bernier lui envoie le scan.

Enric interroge Boris sur la rumeur du projet de fusion. Boris lui confirme que c’est pas une rumeur, Enric craint des suppressions de post. Boris lui assure que son père ne touchera pas à L Cosmétiques mais Enric est septique. Boris lui assure qu’il ne les laissera pas tombés.

Eve dit à Manu qu’Eliott veut se débrouiller seul avec Bernier. Il lui a parlé de ses doutes mais il ne veut rien entendre. Eve sait qu’il va regretter et ça la rend malade. Muriel les rejoint, elle a tout entendu et s’inquiète. Elle veut voir Eliott, Eve lui dit que c’est impossible. Elle s’énerve et perd les eaux ! Pendant ce temps là, Eliott enterre les explosifs dans l’exploitation de William et Elodie ! Muriel l’appelle sur le chemin pour la maternité, elle tombe sur sa messagerie. Eve lui dit de pas s’inquiéter, il sera là. Eliott entend le message et dit à William et Elodie qu’il doit aller à l’hôpital en urgence.

Eliott débarque à la maternité, il retrouve Muriel. Eve s’éclipse et les laisse.

Tiago retrouve Alain, qui est très content et lui offre des skis. Tiago est ravi. Elisabeth les rejoint, elle fait remarquer qu’il a de la chance d’avoir un grand-père que le gâte sans raison…

Manu est avec Evan, il lui donne une liste d’employés d’Engrais Plus. Un seul nom lui parle, c’était un patient mais il ne peut rien dire à cause du secret médical. Manu lui conseille de le contacter au cas où il aurait été malade à cause des produits. Evan va voir ce qu’il peut faire.

Flore est avec Alain. Ils parlent de Tiago, qui est bosseur et bon élève. Elisabeth se dit contente pour Tiago et se dit ravi que les évènements n’aient pas eu d’impact sur ses études… Elle parle ensuite de Kira qui part en internat. Alain lui dit de se taire, Flore décide de partir avec Tiago. Alain est à bout, Elisabeth lui avait promis de ne rien dire. Elisabeth dit que c’était pour la rassurer et dit que c’est Flore qui prend la mouche et fait exprès de la faire passer pour la mauvaise belle mère.

Flore et Tiago rentrent à la coloc. Elise ne comprend pas. Mais Flore lui parle du scud de sa belle mère. Tiago dit que c’est hors de question qu’ils aillent au ski avec elle ! Flore sait que Tiago en rêvait mais il dit qu’Elisabeth va tout gâcher.

Bernier appelle Becker, il lui annonce qu’il a appris par un informateur que les Chalon seraient sur le point de passer à l’action. Ils se seraient procuré des explosifs pour faire un attentat. Becker est surpris et ne comprend pas, ils n’ont pas le profil. Bernier veut qu’ils vérifient l’info avec une perquisition à la ferme !

VIDÉO Un si grand soleil du 19 mars extrait, l’accouchement de Muriel

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv