Un si grand soleil spoilers : Boris ouvre les yeux, une vengeance, les résumés jusqu’au 5 avril 2024

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 5 avril 2024 – Que va-t-il se passer le mois prochain dans le feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 25 au vendredi 29 mars 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire qu’Eliott est toujours en prison, dans l’attente de son procès. Il reçoit une visite inattendue qui lui redonne du baume au coeur…

De son côté, Elisabeth veut sauver son couple et elle est désormais prête à faire des sacrifices. Mais n’est-ce pas déjà trop tard ?



Boris est face à un dilemme chez L Cosmétiques. Il ouvre les yeux sur son père et décide finalement d’agir contre lui. Laumière le prend comme une trahison et compte bien se venger de Boris.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 1er au 5 avril 2024

Lundi 1er avril 2024 (épisode 1366) : Alors que Boris doit faire face à de nouvelles responsabilités, Enric découvre les plans secrets de Laumière. Mo s’en veut d’avoir mis Alex dans une situation délicate : sa carrière peut être en jeu… Elisabeth est prête à faire des sacrifices pour préserver son couple.

Mardi 2 avril 2024 (épisode 1367) : La vie carcérale d’Eliott est égayée par une visite inattendue. Laumière et Elisabeth cherchent le responsable de la fuite des documents confidentiels. La colère gronde au sein de L. Cosmétiques et Boris en subit les conséquences.

Mercredi 3 avril 2024 (épisode 1368) : Alors qu’Alex angoisse sur ses résultats d’analyse, Hugo lui demande un service très embarrassant. Laumière essaie d’apaiser les craintes des salariés de L. Cosmétiques. Carine envisage un autre avenir professionnel. Catherine fait en sorte que Boris cesse de se voiler la face.

Jeudi 4 avril 2024 (épisode 1369) : Entre sa famille et l’avenir de L. Cosmétiques, Boris doit faire face à un lourd dilemme. Thaïs quant à elle fait une rencontre qui risque de bouleverser sa vie.

Vendredi 5 avril 2024 (épisode 1370) : Furieux de la trahison de son fils, Laumière compte bien se venger. De leur côté, Hugo et Alex prennent de gros risques pour espionner Becker…

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

