Un Si Grand Soleil spoiler : Alain trouve une preuve, Hugo prend une grande décision (résumé épisode du 10 avril 2024)

Un si grand soleil spoiler épisode 1373 du 10 avril 2024 – Elisabeth va rechercher activement la personne qui s’est introduit chez elle et a copié son disque dur dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, elle n’en dort plus la nuit et confie à Alain que les soupçons portent vers Enric…





Alain est toujours autant mal à l’aise et se confie à sa fille, Flore, au sujet d’Ava qui est injoignable.







Flore et Alain décident de se rendre à l’adresse de la carte de visite qu’Ava a laissé à Alain… Il s’agit d’une fausse adresse ! Flore essaie d’ouvrir les yeux de son père, il doit réaliser qu’elle a couché avec lui par intérêt. Cette femme n’était là que pour atteindre Elisabeth et François et faire capoter la fusion d’OCI et L Cosmétiques.

Pendant ce temps là, Hugo est prêt à tout pour rassurer Becker sur ses intentions avec Sabine. Il veut la demander en mariage ! Yann trouve que c’est beaucoup trop rapide après seulement six mois de relation.



