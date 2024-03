C dans l’air du 28 mars 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 28 mars 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 28 mars 2024 : le sommaire

⬛ Thierry Breton, commissaire européen responsable du marché intérieur, sera l’invité de Caroline Roux dans l’émission #cdanslair. Les chiffres officiels du déficit public de la France pour 2023 ont été publiés par l’Insee mardi dernier. Alors que le gouvernement visait un maintien à 4,9 % du produit intérieur brut, les chiffres de l’Insee confirment un dérapage à 5,5 % du PIB.

La France, classée parmi les pays les plus endettés, est qualifiée de « accro à la dépense publique » par le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. Un récent rapport d’Eurostat révèle que les dépenses publiques françaises représentaient 58,3 % de son PIB en 2022, contre une moyenne de 49,3 % dans l’Union européenne. Le poids des dépenses publiques françaises surpasse la moyenne européenne de 2,5 points de PIB pour les retraites.

La campagne des élections européennes est désormais lancée. Thierry Breton a récemment affirmé que « ces élections sont sans doute les plus importantes depuis longtemps » en se basant sur le cours de l’histoire. Il abordera lors de l’émission le déficit public de la France et l’impact de la guerre en Ukraine, qui prend une place prépondérante dans les enjeux de ces élections européennes.

⬛ Voile, social, rigueur… Attal, la ligne dure ?

Après avoir déjà décidé des coupes budgétaires de 10 milliards cette année et de 20 milliards supplémentaires l’année prochaine, le gouvernement cherche des économies pour compenser le déficit public, qui atteint 5,5 % du PIB en 2023, soit 0,6 % de plus que prévu. Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a réuni tous les chefs des groupes parlementaires à Bercy pour brainstormer des solutions, notamment une troisième réforme de l’assurance chômage en cinq ans. Le gouvernement vise à réduire le déficit à 3 % d’ici 2027 sans augmenter les impôts, à l’exception des superprofits des entreprises.

En outre, le Premier ministre a annoncé que l’État porterait plainte pour « dénonciation calomnieuse » contre un élève qui a faussement accusé le proviseur de son lycée de l’avoir agressé après avoir refusé d’enlever son voile. Cette affaire illustre les défis persistants autour de la laïcité en France, avec près de huit Français sur dix estimant qu’elle est en danger, selon une enquête récente.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 28 mars 2024 à 17h40 sur France 5.