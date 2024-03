Un si grand soleil spoiler : Manu sur la piste de Bernier... (résumé épisode du 14 mars 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1354 du 14 mars 2024 – Le procureur Bernier est décidément prêt à tout pour protéger son ami d’Engrais Plus dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ».





En effet, dans quelques jours, le procureur va aller jusqu’à menacer Muriel, la compagne d’Eliott, pour lui mettre la pression !







Publicité





Eliott a compris que le procureur fabriquait de fausses preuves alors qu’Eve appelle son fils pour le prévenir que Bernier n’a pas hésité à aborder Muriel. Eliott est en colère et appelle Bernier… Le procureur se fout de ses états d’âme, il lui dit d’obéir sans rien dire, il est en position de force.

Eve s’inquiète et en parle à Manu… Manu ne comprend pas ce que fait le procureur avec Bernier, d’autant que Becker n’est au courant de rien. Il trouve ça louche et demande à Eve de lui en dire plus afin de pouvoir aider Eliott.



Publicité





A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Eve dit la vérité à Manu (résumé épisode du 13 mars 2024)

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici