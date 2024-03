C à vous du 1er mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 2 mars 2024, invités et sommaire – Ce vendredi et comme tous les soirs sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌Européennes : officiellement désignée tête de liste de la majorité hier, Valerie Hayer est l’invitée de #CàVous

🔵 📌 Gaza : une distribution d’aide alimentaire vire au carnage avec plus de 110 morts. On en parle avec Vincent Lemire, professeur d’histoire, auteur de la bande dessinée “Histoire de Jérusalem”



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Helena Noguerra pour le spectacle “Frida Kahlo”, jusqu’au 23 juin à la Scala Paris

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Quentin Testart, chef du restaurant “La Bauhinia” du Palace Shangri-La à Paris

🔵 Dans la suite de C à vous : Frédéric Pierrot et Georges-Marc Benamou pour la série “La Peste”, à partir du lundi 4 mars à 21h10 sur France; et Nicolas Boukhrief pour le film “Comme un fils”, au cinéma le 6 mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 1er mars 2024 à 19h sur France 5.