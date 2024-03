Un si grand soleil spoiler : une bonne nouvelle pour Eliott ! (résumé épisode du 2 avril 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1367 du 2 avril 2024 – Eliott va payer le prix fort le fait de faire tomber le procureur Bernier dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, Eliott a du se constituer prisonnier pour témoigner contre Bernier et il va être envoyé en prison.

Mais dans quelques jours, c’est une bonne nouvelle qui attend Eliott !











Publicité





En effet, il va passer devant le juge des libertés avec Florent, son avocat. Le juge est prêt pour un aménagement de peine d’ici quelques mois. Florent explique à Eve que son fils pourra être libre la journée mais devra rentrer le soir en prison. Eve est soulagée que les choses s’arrangent.

Au même moment, Muriel vient voir Eliott au parloir. Elle a été déçue et lui dit qu’il a brisé sa confiance. Mais elle est prête à lui laisser une dernière chance ! Eliott est heureux et lui demande de venir avec leur fils prochaine fois. Muriel n’est pas à l’aise avec l’idée d’emmener son bébé en prison. Mais elle va voir Eve et Manu avec le bébé, ils sont ravis.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Enric sous le choc, il fait une découverte sur Laumière (résumé épisode du 1er avril 2024)



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici