Un si grand soleil spoiler : Enric sous le choc, il fait une découverte sur Laumière (résumé épisode du 1er avril 2024)

Un si grand soleil spoiler épisode 1366 du 1er avril 2024 – Les choses vont mal tourner chez L Cosmétiques dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que la fusion d’OCI et Laumière Santé approche, Elisabeth lâche tout afin de recoller les morceaux avec Alain…

Elle prend deux jours de pause et laisse même son téléphone dans la voiture pour prouver à Alain qu’il est plus important que le travail !











Sauf que c’est à ce moment là qu’Enric reçoit un mail anonyme avec le plan de restructuration prévu par Laumière… Il compte délocaliser la production de L Cosmétiques à l’étranger et faire un plan social ! De nombreux emplois vont donc disparaitre. Enric est sous le choc et en fait par à Boris, qui tombe de haut et lui assure qu’il n’était pas au courant…

Boris va-t-il fait quelque chose ? Elisabeth va-t-elle réagir à temps pour sauver son entreprise et ses employés ?

