C dans l’air du 20 mars 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 20 mars 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 20 mars 2024 : le sommaire

⚫ Manon Fleury, cheffe cuisinière, sera l’invitée de Caroline Roux dans #cdanslair.

Six mois après avoir ouvert son restaurant à Paris, la jeune cheffe, ancienne escrimeuse de haut niveau, vient de décrocher sa première étoile au guide Michelin.

⬛ L’armée de Terre française, selon son chef d’état-major Pierre Schill dans une tribune publiée dans Le Monde, se tient prête à répondre à toute évolution de la situation internationale et se prépare à des engagements difficiles pour se protéger et défendre ses intérêts. Cette déclaration survient alors que les crises se multiplient et que le débat sur la stratégie à adopter pour aider l’Ukraine persiste, suite aux propos du président Macron sur une éventuelle intervention occidentale. La France mise sur sa dissuasion nucléaire et sur des forces interopérables avec ses alliés européens pour dissuader les attaques. En matière de dissuasion nucléaire, la France renforce sa production de tritium en collaboration avec EDF. Malgré les débats sur le niveau d’équipement des forces françaises, officiellement, l’armée de Terre peut mobiliser jusqu’à 20 000 hommes en un mois, avec la capacité de commander jusqu’à 60 000 hommes. Néanmoins, des inquiétudes persistent quant à la durabilité des munitions françaises en cas de conflit prolongé. Pendant ce temps, la Russie cherche à contourner les sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine, et des propos sur un contingent militaire français en Ukraine ont été rapidement démentis par le ministère des Armées.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mercredi 20 mars 2024 à 17h40 sur France 5.